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The Ring: Александр Усик — второй в рейтинге p4p, Тайсон Фьюри — вне топ-10

The Ring: Александр Усик — второй в рейтинге p4p, Тайсон Фьюри — вне топ-10
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Знаменитое издание The Ring опубликовало свой рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Любопытно, что в топ-10 не оказалось чемпиона WBC Тайсона Фьюри, недавно нокаутировавшего Деонтея Уайлдера.

Возглавляет рейтинг мексиканский боксёр Сауль Альварес, являющийся чемпионом мира сразу в нескольких весовых категориях. 31-летний Альварес идёт на серии из шести побед, единственное поражение ему нанёс Флойд Мейвезер.

Рейтинг р4р The Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Александр Усик (Украина)
3. Наоя Иноуэ (Япония)
4. Теренс Кроуфорд (США)
5. Джош Тэйлор (Великобритания)
6. Эррол Спенс (США)
7. Теофимо Лопес (США)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
9. Василий Ломаченко (Украина)
10. Казуто Иока (Япония).

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
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