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«У него есть всё, что нужно». Гловер Тейшейра — о шансах Александра Волкова на пояс UFC

«У него есть всё, что нужно». Гловер Тейшейра — о шансах Александра Волкова на пояс UFC
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Известный боец UFC Гловер Тейшейра поделился мнением о шансах россиянина Александра Волкова стать чемпионом промоушена. Напомним, в последнем бою Волков уступил Сирилю Гану единогласным решением судей.

«Я тренировался с Волковым в зале Black House в Лос-Анджелесе. Он очень хороший парень, и надеюсь, что у него всё получится в бою с Тыбурой. Александр недавно сразился с одним из лучших бойцов дивизиона и выглядел неплохо.

Волков — невероятный боец, не знаю, чего ему не хватает, чтобы завоевать пояс. Мне трудно что-то советовать ему. На его месте я продолжил бы верить в себя, упорно тренироваться, у него всё есть, что нужно. Он высокий, сильный и молодой. Всё в его руках», — сказал Тейшейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.

Напомним, на UFC 267 Волков подерётся с Марчином Тыбурой.

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