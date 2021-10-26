Бой Емельяненко и Джонсона на Bellator 269 набрал в Okko более 5,5 млн просмотров

Мультимедийный сервис Okko поделился статистикой просмотров турнира Bellator 269, на котором в октагоне встретились россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон. По информации Okko, трансляцию посмотрели более 5 600 000 раз. Бой привлёк в Okko Спорт порядка 150 000 новых платящих пользователей.
Стоит отметить, что даже после завершения турнира все бои, интервью и аналитический контент доступны для просмотра бесплатно в социальных сетях Okko MMA.
«Турнир Bellator 269 имел огромный успех в Okko – наша платящая база Okko Спорт выросла на 150 000 человек. Уникальный кард с легендарным Фёдором Емельяненко в главном бою вечера вместе с правильной контентной и маркетинговой стратегией Okko обеспечили высокий уровень интереса как к турниру, так и к сервису вообще.
При этом мы сделали событие максимально доступным для всех ценителей спорта, открыв доступ к большей части боёв в социальных сетях Okko MMA. Впереди наших подписчиков ждут новые глобальные спортивные события, оставайтесь с Okko Спорт!» — заявил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
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