Арум: Усик — единственный, кто может конкурировать с Фьюри. Надеюсь на их бой в 2022 году

Знаменитый промоутер Боб Арум упомянул о вероятном бое Тайсона Фьюри и Александра Усика, отвечая на вопрос о лучшем тяжеловесе мира.



«Вы можете спросить любого по поводу сильнейшего тяжеловеса в мире, и большинство, конечно же, назовёт Фьюри, но не хочу сказать плохое о своём друге Усике. Александр — единственный в дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном. Надеюсь, этот бой состоится в 2022 году.



При всём уважении к Джошуа не думаю, что у Энтони много шансов в реванше с Усиком», — цитирует Арума Sky Sports.

Ранее Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, выразил мнение, что единственным боксёром уровня его сына является именно Усик. «Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксёров. Как по мне, Тайсон должен искать либо Усика, либо никого», — заявил Джон.