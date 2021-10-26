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Бой Адесанья — Уиттакер возглавит февральский турнир UFC 271

Бой Адесанья — Уиттакер возглавит февральский турнир UFC 271
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Реванш между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом MMA Робертом Уиттакером возглавит главный кард турнира UFC 271, который состоится 12 февраля 2022 года. Об этом сообщает журналист Аарон Бронстетер в своём «твиттере».

«Только что общался с Даной Уайтом, который и сообщил мне такую информацию», — написал Бронстетер.

Напомним, первый бой между Адесаньей и Уиттакером состоялся в октябре 2019 года — тогда Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде.

В марте 2021 году Адесанья провёл титульный бой в полутяжёлом весе, но проиграл Яну Блаховичу. После этого он вернулся в свою весовую категорию.

В июне 2021 года на турнире UFC 263 во второй раз одержал победу над Марвином Веттори единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

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