Емельяненко и Токов вошли в топ-10 рейтингов Bellator. Фёдор — третий номер тяжеловесов

Российский боец Фёдор Емельяненко занял третье место в обновлённом рейтинге тяжеловесов Bellator. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Напомним, на прошедших выходных 45-летний боец принял участие в турнире Bellator 269. В первом же раунде Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона. До Bellator 269 Фёдор не входил даже в топ-10 в своей весовой категории. Первое место в рейтинге продолжает занимать Райан Бейдер, второе — Валентин Молдавский.



В топ-10 своей весовой категории вернулся ещё один россиянин — Анатолий Токов, победивший раздельным решением судей Шарафа Давлатмуродова, теперь является шестым номером среднего веса. Чемпионом дивизиона продолжает являться Гегард Мусаси. Первым номером рейтинга — Остин Вандерфорд.

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