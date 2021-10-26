Емельяненко и Токов вошли в топ-10 рейтингов Bellator. Фёдор — третий номер тяжеловесов

Российский боец Фёдор Емельяненко занял третье место в обновлённом рейтинге тяжеловесов Bellator. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, на прошедших выходных 45-летний боец принял участие в турнире Bellator 269. В первом же раунде Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона. До Bellator 269 Фёдор не входил даже в топ-10 в своей весовой категории. Первое место в рейтинге продолжает занимать Райан Бейдер, второе — Валентин Молдавский.
В топ-10 своей весовой категории вернулся ещё один россиянин — Анатолий Токов, победивший раздельным решением судей Шарафа Давлатмуродова, теперь является шестым номером среднего веса. Чемпионом дивизиона продолжает являться Гегард Мусаси. Первым номером рейтинга — Остин Вандерфорд.
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