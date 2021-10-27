Махачев вспомнил случай, когда его вынудили сдаться

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о случае, когда ему пришлось сдаться во время тренировочной схватки.



«В последний раз, когда я сдался, это было лет пять назад. Боролся с Люком Рокхольдом (бывший чемпион UFC в категории до 84 кг. — Прим. «Чемпионата»). Я только приехал в АКА, а он ещё и был большой ещё в тот момент. Это даже не болевой, а он просто ногами зажал мне шею, и она хрустнула, я сказал: «Эй, стоп».



А так, чтобы меня кто-то финишировал — давно такого не помню. Когда только начинал, а в зале были Хабиб и Шамиль, то конечно», — цитирует Махачева «Матч ТВ».



30 октября на Бойцовском острове UFC пройдёт турнир UFC 267, в котором Махачев сразится с новозеландским бойцом Дэном Хукером.