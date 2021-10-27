Российский боец Омаргаджиев получил контракт с UFC

Российский боец ММА Гаджи Омаргаджиев одержал победу над бразильцем Дженси Силвой на турнире Dana White's Contender Series. Бой в среднем весе завершился сабмишеном в 4-м раунде, когда Омаргаджиев провёл удачный болевой приём.

Таким образом, 28-летний россиянин получил контракт с UFC. Кроме него, аналогичные соглашения заработали победители других боев: Оливье Мурад, Мануэль Торрес, Карин Силва, Джавид Башарат и Кристиан Киноньес.

В настоящее время Омаргаджиев остаётся непобежденным бойцом — на его счету 14 побед в 14 боях в ММА. Силва потерпел третье поражение в 10 боях.

Напомним, ранее контракт с UFC благодаря победе на турнире Dana White's Contender Series получил другой россиянин — Вячеслав Борщёв.