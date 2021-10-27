Джефф Монсон потерпел поражение от звезды кулачных боёв в боксёрском поединке

Ветеран смешанных единоборств, 50-летний российско-американский боец Джефф Монсон проиграл в поединке по правилам бокса звезде кулачных боев Тимуру Никулину. Бой продлился все запланированные четыре раунда и завершился победой Никулина единогласным решением судей.
Поединок проходил в Москве на турнире промоушена Pravda.
Напомним, ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал дату поединка с Джеффом Монсоном на голых кулаках. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting, о чём ранее сообщал его основатель Анатолий Сульянов. Бой пройдёт 10 декабря 2021 года.
До этого Монсон провёл последний официальный поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.
Емельяненко в последнем бою победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Не так давно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.
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