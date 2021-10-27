«Ну конченные». Сергей Ковалёв раскритиковал решение депутатов о ветеранах ВОВ

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв раскритиковал решение депутатов Государственной Думы отклонить законопроект о полном освобождении участников Великой Отечественной войны от коммунальных платежей.



«Ну конченные...», — написал в своём «инстаграме» спортсмен.



В январе 2021 года сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. 3 мая стало известно, что Ковалёв возобновит карьеру. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (ВАДА).



Напомним, 38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.