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Тухугов назвал бойца, с которым никогда не согласится на бой

Тухугов назвал бойца, с которым никогда не согласится на бой
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Российский боец UFC Зубайра Тухугов рассказал, с кем из бойцов он никогда не согласится на бой.

«С Мовсаром Евлоевым я никогда не буду драться, я уже не раз говорил. В этом нет смысла, он наш человек, он вайнах. Сейчас он в топ-15, у него больше шансов получить большой поединок. Буду болеть за него, молиться за него. Мы все свои. Главное, чтобы он дошёл до топ-5 и подрался за пояс», — сказал Тухугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Следующий бой Тухугов проведёт на турнире UFC 267 с Рикрдо Рамосом. Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.

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