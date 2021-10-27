Пейдж Ванзант проведёт последний бой в BKFC в начале 2022 года

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, в начале 2022 года проведёт последний поединок в рамках промоушена Bare Knuckle Fighting Championship. Об этом заявил президент лиги Дэвид Фельдман.
«Мы ведём переговоры с Ванзант и вернём её в начале 2022 года. Для неё очень плохо проиграть два боя подряд, но она снова вкладывает всё своё сердце в это дело», — приводит слова Фельдмана BJPenn.
В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с другой американкой Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Британи Хёрд.
До перехода в Bare Knuckle FC Пейдж долгое время выступала в лиге UFC.
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