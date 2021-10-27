Хамзат Чимаев выразил надежду, что Рамзан Кадыров посетит его следующий бой

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, выразил надежду, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приедет в Абу-Даби, чтобы поддержать его в поединке с Ли Джинлиангом на турнире UFC 267.



«У него много дел, посмотрим, что и как получится, но я надеюсь на это», — сказал Чимаев на пресс-конференции перед турниром.



Чимаев проведёт следующий поединок с представителем Китая Ли Джинлиангом, бой состоится на турнире UFC 267 и пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск.



Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.



В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Джинлианг за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.