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Хамзат Чимаев выразил надежду, что Рамзан Кадыров посетит его следующий бой

Хамзат Чимаев выразил надежду, что Рамзан Кадыров посетит его следующий бой
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, выразил надежду, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приедет в Абу-Даби, чтобы поддержать его в поединке с Ли Джинлиангом на турнире UFC 267.

«У него много дел, посмотрим, что и как получится, но я надеюсь на это», — сказал Чимаев на пресс-конференции перед турниром.

Чимаев проведёт следующий поединок с представителем Китая Ли Джинлиангом, бой состоится на турнире UFC 267 и пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск.

Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.

В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Джинлианг за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.

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