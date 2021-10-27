Российский боец UFC Зубайра Тухугов сравнил борцовские навыки Хабиба и Усмана Нурмагомедовых.
«Борцовские навыки Усмана? Я с ним в спаррингах всегда нервничаю. У него необычная техника, очень хорошо защищается от борьбы. У него хорошая тактика, на спаррингах хорошо себя чувствует, уверенно.
Согласен ли я Мендесом и Али-Абдель Азизом, что он талантливее Хабиба? Ну в чём? Если взять ударную технику, в стойке он лучше. Но в общем, как боец Хабиб другого уровня. Хабиб лучше любого бойца из нашей команды. Но в стойке Усман интересный», — сказал Тухугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Следующий бой Тухугов проведёт на турнире UFC 267 с Рикардо Рамосом. Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.
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