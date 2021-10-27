Ислам Махачев — Дэн Хукер: дата боя, время начала, где смотреть онлайн
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30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267, где будут драться сразу несколько известных российских бойцов. В третьем по значимости поединке бойцовского вечера наш соотечественник Ислам Махачев подерётся с Дэном Хукером, который вышел на замену травмированному Рафаэлю дос Аньосу.
Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Ислама Махачева, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Махачев выйдет в октагон примерно в 23:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.
«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.
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