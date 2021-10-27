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Хабиб: прямо сейчас Махачев входит в топ-10 рейтинга p4p UFC, но он слишком молчаливый

Хабиб: прямо сейчас Махачев входит в топ-10 рейтинга p4p UFC, но он слишком молчаливый
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Прославленный боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о перспективах Ислама Махачева. 30 октября Махачев подерётся на UFC 267 с Дэном Хукером.

«Махачев — крутой боец, один из лучших в мире. Прямо сейчас он входит в топ-10 рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Но Ислам слишком молчаливый, он не любит много говорить. Я и Даниэль Кормье стараемся его подталкивать в этом плане. После боя с Хукером ему нужно вызвать чемпиона. В начале следующего года Махачев должен подраться с победителем поединка Дастина Порье и Чарльза Оливейры», — рассказал Нурмагомедов в подкасте Даниэля Кормье.

Бой Махачева и Хукера пройдёт в основном карде UFC 267. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

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