Пётр Ян провёл открытую тренировку в Абу-Даби перед UFC 267

Российский боец ММА Пётр Ян провёл открытую тренировку в Абу-Даби, где 30 октября состоится турнир UFC 267. Напомним, Ян подерётся с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс во втором по значимости поединке бойцовского вечера.
«Открытая тренировка прошла на ура», — написали в пресс-службе UFC Russia.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.
Основной кард UFC 267:
Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
Предварительный кард
Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.
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