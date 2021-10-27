Пётр Ян провёл открытую тренировку в Абу-Даби перед UFC 267

Российский боец ММА Пётр Ян провёл открытую тренировку в Абу-Даби, где 30 октября состоится турнир UFC 267. Напомним, Ян подерётся с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс во втором по значимости поединке бойцовского вечера.



«Открытая тренировка прошла на ура», — написали в пресс-службе UFC Russia.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

Основной кард UFC 267:



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев

Тагир Уланбеков — Алан Насименто.