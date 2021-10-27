Хамзат Чимаев: каждого бойца, которого я побеждаю, потом называют мешком

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился ожиданиями перед поединком с Ли Джинлиангом. Бой состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
«Не считаю Джинлианга самым сложным своим соперником. Я сейчас его размажу, все будут говорить, что он мешок. Пока он нормальный, все говорят, что он для меня тест или угроза. Каждый, у кого я выигрываю, становится мешком. Все говорят, что мешка побил. Посмотрим. Опять мешка побью и следующего мешка бить буду.
Мне без разницы, с кем потом драться. Кевин Холланд отказался со мной встречаться. У меня было травмировано колено, но я согласился, а он не стал
Мне без разницы, будут ли смотреть мой бой зрители. Я буду делать своё дело. Если хотят зрелища, пусть смотрят», – рассказал Чимаев в интервью UFC Russia.
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