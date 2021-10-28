Секундант Петра Яна объяснил, в чём российский боец лучше Кори Сэндхагена

Секундант и одноклубник Петра Яна Денис Лаврентьев рассказал, за счёт чего российский боец сможет победить Кори Сэндхагена в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Мы уже четыре недели находимся здесь, в Эмиратах. В Дубае прошли вторую половину тренировочного лагеря. Первая была в Анапе. Пётр в целом заряжен, всё прошло по плану. Прошли хороший лагерь. Сейчас состояние весогоночное. Задача — в крайние дни до боя сделать вес. Заряжаться и показать яркий бой. Уже не так много осталось, килограммов 4-5», — приводит слова Лаврентьева пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
«Перед боем со Стерлингом все говорили: «Стерлинг самый опасный, его борьба на таком уровне, Петру будет тяжело». Ничем не удивил Стерлинг, я думаю, что то же самое нас ждёт с Сэндхагеном. Кори всё равно больше ударник, а в стойке Пётр номер один. Я процитирую слова Петра: «Он хорош во многом. Но везде, где он хорош, я его ещё лучше». Во всех аспектах он лучше, тут даже нет сомнений», — продолжил Денис.
Напомним, Пётр Ян в ближайшую субботу проведёт бой за титул временного чемпиона UFC против американца Кори Сэндхагена. Встреча станет соглавным событием турнира UFC 267.
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