«Уморительно!» Алджэмейн Стерлинг отреагировал на открытую тренировку Петра Яна в Абу-Даби

32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, выступающий в легчайшей весовой категории и являющийся действующим обладателем титула в этом весе, отреагировал на открытую тренировку 28-летнего российского бойца Петра Яна в Абу-Даби (ОАЭ).

«Уморительно! Не потеряй ещё один пояс!» — гласит пост Стерлинга в «Твиттере».

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.



В ближайшую субботу Пётр Ян проведёт бой за титул временного чемпиона UFC против американца Кори Сэндхагена. Встреча станет соглавным событием турнира UFC 267.