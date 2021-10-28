Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Уморительно!» Алджэмейн Стерлинг отреагировал на открытую тренировку Петра Яна в Абу-Даби

«Уморительно!» Алджэмейн Стерлинг отреагировал на открытую тренировку Петра Яна в Абу-Даби
Комментарии

32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, выступающий в легчайшей весовой категории и являющийся действующим обладателем титула в этом весе, отреагировал на открытую тренировку 28-летнего российского бойца Петра Яна в Абу-Даби (ОАЭ).

«Уморительно! Не потеряй ещё один пояс!» — гласит пост Стерлинга в «Твиттере».

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

В ближайшую субботу Пётр Ян проведёт бой за титул временного чемпиона UFC против американца Кори Сэндхагена. Встреча станет соглавным событием турнира UFC 267.

Новость по теме
Пётр Ян провёл открытую тренировку в Абу-Даби перед UFC 267
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021