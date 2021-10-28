Гига Чикадзе проведёт бой с Келвином Каттаром на турнире UFC 15 января 2022 года

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе вернётся в октагон 15 января 2021 года, сообщает MMAFighting. Соперником Чикадзе станет американский боец Келвин Каттар. Ожидается, что бой возглавит турнир.
В последнем поединке Чикадзе одержал победу в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их поединок прошёл в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут. Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях.
Келвин Каттар в смешанных единоборствах провёл 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Последний бой Каттар провёл в январе 2021 года, проиграв единогласным решением судей Максу Холлоуэю.
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