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Шлеменко — о словах Моргенштерна про День Победы: его давно пора посадить

Шлеменко — о словах Моргенштерна про День Победы: его давно пора посадить
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал высказывание рэпера Алишера Моргенштерна по поводу празднования Дня Победы.

«Про него, если честно, не очень хочется говорить и опять его вспоминать. Его могут посадить? Давно пора. И не только за это. Не понимаю, почему его ещё не посадили», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Напомним, Моргенштерн в интервью Ксении Собчак усомнился в целесообразности выделения огромных средств из бюджета на проведение празднований Дня Победы и заявил, что не понимает смысл праздника.

В ответ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова музыканта на предмет нарушения закона РФ.

Ранее Шлеменко уже неоднократно жёстко критиковал Моргенштерна, который, по его мнению, исповедует ложные ценности.

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