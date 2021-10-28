Игроков в регби научат смешанным боевым единоборствам ММА

Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России и Федерация регби России договорились о сотрудничестве, соглашение о взаимодействии будет подписано в ближайшее время. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.



«Наши виды похожи в воспитании у молодежи бойцовских и патриотических качеств, а также развитии выносливости, воли к победе и командного взаимодействия. В детстве на тренировках самбо мы часто разминались в «борцовском регби» на коленях и в стойке, моделировали в игре ситуации единоборств. В рамках сотрудничества с Федерацией регби России планируем прививать культуру ММА профессионалам и поклонникам этой потрясающей мужественной игры, проводить совместные турниры, фестивали, мастер-классы, социально-значимые мероприятия, осуществлять взаимный скаутинг потенциальных перспективных спортсменов. В этом году мы подписали соглашение с университетом «Синергия», в рамках которого открыли возможность доступного и качественного образования молодым спортсменам ММА, запустили мультимедийную платформу ММА.РФ в целях коммуникации с нашей аудиторией», — цитирует Радмира Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.



«Регби – это не игра отдельных личностей, это игра команды, где чувство локтя и поддержки товарища важнее всего, эти принципы мы интерполируем и на работу вне поля. Я рад, что у Федерации регби России появился новый друг и союзник, с которым мы будем двигаться дальше вместе. Мы сразу же нашли общий язык и понимание, как наше сотрудничество может благотворно повлиять на развитие обоих видов спорта. В ближайшее время мы проработаем дорожную карту и полноценный меморандум о взаимодействии, в успехе которого, лично я убежден на сто процентов», – заключил президент Федерации регби России Игорь Артемьев.