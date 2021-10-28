«Ещё один пояс в хате». Хабиб поздравил Хайбулаева с победой в Гран-при

Российский боец ММА, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поздравил Мовлида Хайбулаева с победой в финальном поединке Гран-при PFL.
«Мои поздравления, брат мой. Ещё один пояс в хате, ты долго к этому шёл и упорно работал, очень рад за тебя», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, накануне в Голливуде (США) на арене Hard Rock Hoteland Casino состоялся поединок лёгкой весовой категории основного карда турнира PFL 10, в котором сошлись 31-летний россиянин Мовлид Хайбулаев, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, и 34-летний представитель США Крис Уэйд.
Победу единогласным решением судей одержал Хайбулаев – 50:45. Он заработал $ 1 млн в качестве призовых.
Хайбулаев одержал пятую победу кряду и 18-ю в карьере, поражений у него не было. Рекорд его оппонента – 20-7.
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