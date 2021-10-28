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Пётр Ян — про тренировку с Хабибом: он тоже вес гоняет

Пётр Ян — про тренировку с Хабибом: он тоже вес гоняет
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Российский боец UFC Пётр Ян показал, как занимается на велотренажёрах вместе с экс-чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, 30 октября Ян подерётся на «Бойцовском острове» с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.

«Хабиб тоже вес гоняет», — сказал Ян.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Ян должен был провести реванш с Алджэмэйном Стерлингом, но тот снялся из-за травмы. Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке как раз со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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