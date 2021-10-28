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«Честно говоря, уже всё решено». Александр Усик — о сроках завершения карьеры

«Честно говоря, уже всё решено». Александр Усик — о сроках завершения карьеры
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Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик рассказал, когда планирует завершать спортивную карьеру.

«Всё время благодарю бога за то, что он дал мне в этой жизни. Не хотел бы сейчас говорить о завершении карьеры, но, честно говоря, уже всё решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть.

Как провёл ночь после победы над Джошуа? Мне заказали вкусной еды, я поел, но заснуть не смог до утра. Отпраздновал успех спокойно, точно не так, как это делал Энди Руис.

Конечно, я смотрел бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Он был интересным, но я не считаю его одним из лучших в истории тяжёлого веса. Эти парни попросту хотели убить друг друга», — цитирует Усика Daily Mail.

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