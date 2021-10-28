Сын Петра Яна вынес пояс чемпиона UFC на встрече с фанатами российского бойца

Сегодня, 28 октября, в Екатеринбурге прошла встреча спортсменов, тренеров и фанатов бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна. Они встретились на арене Академии единоборств РМК, чтобы подготовиться к поездке на турнир UFC 267. Завтра все вместе они отправятся специальным бортом в Абу-Даби, чтобы поддержать претендента на титул временного чемпиона.
Тон встрече задал старший сын экс-чемпиона UFC Данил — под аплодисменты зала он вынес оригинальный пояс UFC в зал. Этот титул Пётр взял в поединке против Жозе Альдо в 2020 году.
Потом слово взял боец Ильяс Хамзин, который пришёл в смешанные единоборства благодаря Петру. После многолетней дружбы Ян лично организовал ему бой в RCC. Хамзин секундировал все поединки Петра, но в этот раз он будет зрителем — неделю назад он сам дрался на турнире RCC Intro и не смог помочь Петру в подготовке.
Финальным аккордом события стала выдача костюмов из лимитированной коллекции, которые были созданы специально к этому бою. Ближайшие дни все 150 человек, которые отправятся в Абу-Даби, как и сам Пётр Ян, будут ходить в этих костюмах.
Фото: Пресс-служба «Архангел Михаил»
- 28 октября 2021
-
20:53
-
20:40
-
20:08
-
19:35
-
18:52
-
18:37
-
17:38
-
16:51
-
15:43
-
14:44
-
13:21
-
13:02
-
12:46
-
10:57
-
10:44
-
09:50
-
07:06
-
06:44
-
06:21
-
05:25
-
04:12
-
04:06
-
03:14
-
02:38
-
02:10
-
01:56
-
01:42
-
00:33
- 27 октября 2021
-
23:16
-
22:12
-
21:23
-
20:30
-
20:25
-
19:06
-
18:00