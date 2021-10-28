Сын Петра Яна вынес пояс чемпиона UFC на встрече с фанатами российского бойца

Сегодня, 28 октября, в Екатеринбурге прошла встреча спортсменов, тренеров и фанатов бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна. Они встретились на арене Академии единоборств РМК, чтобы подготовиться к поездке на турнир UFC 267. Завтра все вместе они отправятся специальным бортом в Абу-Даби, чтобы поддержать претендента на титул временного чемпиона.



Тон встрече задал старший сын экс-чемпиона UFC Данил — под аплодисменты зала он вынес оригинальный пояс UFC в зал. Этот титул Пётр взял в поединке против Жозе Альдо в 2020 году.



Потом слово взял боец Ильяс Хамзин, который пришёл в смешанные единоборства благодаря Петру. После многолетней дружбы Ян лично организовал ему бой в RCC. Хамзин секундировал все поединки Петра, но в этот раз он будет зрителем — неделю назад он сам дрался на турнире RCC Intro и не смог помочь Петру в подготовке.



Финальным аккордом события стала выдача костюмов из лимитированной коллекции, которые были созданы специально к этому бою. Ближайшие дни все 150 человек, которые отправятся в Абу-Даби, как и сам Пётр Ян, будут ходить в этих костюмах.

Фото: Пресс-служба «Архангел Михаил»