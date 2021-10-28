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Дана Уайт ответил на вопрос, стоит ли ждать выступлений Хасбика в UFC

Дана Уайт ответил на вопрос, стоит ли ждать выступлений Хасбика в UFC
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Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции перед UFC 267 ответил на вопрос, стоит ли ждать в промоушене выступлений блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик.

«Хасбулла в Абу-Даби, я знаю. Мы с ним встретились. Не знаю, что насчёт выступлений в UFC, но мы с ним определённо будем вести дела», — рассказал Уайт.

18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.

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