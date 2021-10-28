Битва взглядов перед UFC 267: Ян — Сэндхаген, Махачев — Хукер и другие противостояния

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялась церемония битвы взглядов перед турниром UFC 267. В дуэли взглядов приняли участие и российские бойцы, включая Петра Яна, Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева и Александра Волкова, которые будут драться в основном карде.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев

Тагир Уланбеков — Алан Насименто.