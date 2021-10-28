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Битва взглядов: Пётр Ян и Кори Сэндхаген провели дуэль взглядов

Битва взглядов перед UFC 267: Ян — Сэндхаген, Махачев — Хукер и другие противостояния
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На «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялась церемония битвы взглядов перед турниром UFC 267. В дуэли взглядов приняли участие и российские бойцы, включая Петра Яна, Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева и Александра Волкова, которые будут драться в основном карде.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

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