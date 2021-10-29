Ринг-анонсер Брюс Баффер пропустит UFC 267 из-за коронавируса

Знаменитый ринг-анонсер Брюс Баффер пропустит турнир UFC 267, который пройдёт 30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Как рассказал президент UFC Дана Уайт, Баффер заразился коронавирусом.



«У Брюса коронавирус, поэтому он будет смотреть этот турнир дома», — приводит слова Уайта ТАСС.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев

Тагир Уланбеков — Алан Насименто.