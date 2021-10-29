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Ринг-анонсер Брюс Баффер пропустит UFC 267 из-за коронавируса

Ринг-анонсер Брюс Баффер пропустит UFC 267 из-за коронавируса
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Знаменитый ринг-анонсер Брюс Баффер пропустит турнир UFC 267, который пройдёт 30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Как рассказал президент UFC Дана Уайт, Баффер заразился коронавирусом.

«У Брюса коронавирус, поэтому он будет смотреть этот турнир дома», — приводит слова Уайта ТАСС.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

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