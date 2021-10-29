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Пётр Ян и Ислам Махачев сделали вес перед турниром UFC 267

Пётр Ян и Ислам Махачев сделали вес перед турниром UFC 267
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На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 267, в которой приняли участие российские бойцы, включая Петра Яна и Ислама Махачева, которые будут драться в основном карде.

  • Ян Блахович (92,3 кг) — Гловер Тейшейра (92,3 кг) — бой за титул в полутяжёлом весе;
  • Пётр Ян (61,3 кг) — Кори Сэндхаген (61,3 кг) — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе;
  • Ислам Махачев (70,5 кг) — Дэн Хукер (70,8 кг).

Напомним, главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Петра Яна, будут доступны для просмотра на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Ян выйдет в октагон примерно в 23:30 мск.

«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.

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