«Мне его жаль». Чимаев предложил Тиллу потренироваться вместе, чтобы помочь ему в борьбе
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал комментарий по поводу англичанина Даррена Тилла, который в ночь с 4 на 5 сентября уступил Дереку Брансону на UFC Вегас 36.
«Вообще-то мне нравится этот парень. Он забавный. Забавный парень. И мне жаль его из-за последнего боя, он проиграл. Он проигрывает много боёв в последнее время. Думаю, он хорош, но ему нужно больше тренироваться...
Если он захочет приехать в Стокгольм, то всегда пожалуйста. Я сказал ему: «Я могу помочь тебе с борьбой или чем-то ещё. И мы можем спарринговать, можем тренироваться вместе. Тебе нужно улучшить навыки борьбы», — приводит слова Чимаева BJ Penn.
Напомним, 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби Чимаев встретится с Ли Джинлиангом.
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