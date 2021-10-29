В Абу-Даби завершилась церемония взвешивания перед турниром UFC 267

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 267.

Ян Блахович (92,3 кг) — Гловер Тейшейра (92,3 кг) — бой за титул в полутяжёлом весе;

Пётр Ян (61,3 кг) — Кори Сэндхаген (61,3 кг) — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе;



Ислам Махачев (70,5 кг) — Дэн Хукер (70,7 кг)



Александр Волков (119,2 кг) — Марчин Тыбура (112,9 кг)



Ли Джинлианг (77,5 кг) — Хамзат Чимаев (?)



Магомед Анкалаев (93,2 кг) — Волкан Оздемир (93,2 кг)

Напомним, главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Петра Яна будут доступны для просмотра на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Ян выйдет в октагон примерно в 23:30 мск.

«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.