В Абу-Даби завершилась церемония взвешивания перед турниром UFC 267
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На «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 267.
Ян Блахович (92,3 кг) — Гловер Тейшейра (92,3 кг) — бой за титул в полутяжёлом весе;
Пётр Ян (61,3 кг) — Кори Сэндхаген (61,3 кг) — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе;
Ислам Махачев (70,5 кг) — Дэн Хукер (70,7 кг)
Александр Волков (119,2 кг) — Марчин Тыбура (112,9 кг)
Ли Джинлианг (77,5 кг) — Хамзат Чимаев (?)
Магомед Анкалаев (93,2 кг) — Волкан Оздемир (93,2 кг)
Напомним, главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Петра Яна будут доступны для просмотра на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Ян выйдет в октагон примерно в 23:30 мск.
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