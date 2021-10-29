«Всевышний делает тяжёлое лёгким». Махачев опубликовал фото после взвешивания на UFC 267

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 267. Российский боец Ислам Махачев после его завершения опубликовал пост в «Инстаграме». Напомним, на турнире он подерётся с Дэном Хукером.

«Всевышний делает тяжёлое лёгким», — подписал фотографии Махачев.

Пост доступен в «инстаграме» Ислама Махачева.

Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Ислама Махачева, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Махачев выйдет в октагон примерно в 23:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.



«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.