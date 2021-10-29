Бой Дамира Исмагулова на UFC 267 отменён. Спортсмен едва не упал в обморок на взвешивании

Поединок между казахстанским бойцом Дамиром Исмагуловым и россиянином Магомедом Мустафаевым на турнире UFC 267 отменён.

Исмагулов не смог уложиться в лимит дивизиона — 74,1 кг при лимите в 70,7 кг. На церемонию взвешивания Исмагулов выходил с помощью секундантов. Спортсмен еле держался на ногах и, казалось, может упасть в обморок. Позже менеджер бойца объявил об отмене боя по причине здоровья.

Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев

Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.