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Бой Дамира Исмагулова на UFC 267 отменён. Спортсмен едва не упал в обморок на взвешивании

Бой Дамира Исмагулова на UFC 267 отменён. Спортсмен едва не упал в обморок на взвешивании
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Поединок между казахстанским бойцом Дамиром Исмагуловым и россиянином Магомедом Мустафаевым на турнире UFC 267 отменён.

Исмагулов не смог уложиться в лимит дивизиона — 74,1 кг при лимите в 70,7 кг. На церемонию взвешивания Исмагулов выходил с помощью секундантов. Спортсмен еле держался на ногах и, казалось, может упасть в обморок. Позже менеджер бойца объявил об отмене боя по причине здоровья.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.

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Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: Vesti.kz

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