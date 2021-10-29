Али Абдель-Азиз: Макгрегор скорее сел бы в тюрьму, нежели вышел на бой с Махачевым

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор побоялся бы выйти на бой с его клиентом Исламом Махачевым.
«Быть запертым в тюрьме или быть запертым с Исламом Махачевым? Я думаю, он бы выбрал тюрьму», — сказал Али Абдель-Азиз в интервью MMA Junkie.
Напомним, на ближайшем турнире UFC 267 Махачев сразится с Дэном Хукером.
Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Ислама Махачева, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Махачев выйдет в октагон примерно в 23:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.
«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.
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