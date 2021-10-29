Алджэмейн Стерлинг дал прогноз на бой Пётр Ян — Кори Сэндхаген

32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, выступающий в легчайшей весовой категории и являющийся действующим обладателем титула в этом весе, поделился ожиданиями от поединка за титул временного чемпиона организации между россиянином Петром Яном и Кори Сэндхагеном.
«Я выбираю Кори. Думаю, он исправил свои прошлые ошибки. Он дрался с лучшими парнями в этом дивизионе. Сэндхаген постоянно финтит, обманывает, бьет джеб, лоукики, удары с разворота. Это будет интересный бой, который я с нетерпением жду», — приводит слова Стерлинга BJPenn.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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