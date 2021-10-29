UFC 267: битвы взглядов. Видео

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC 267 и церемония битвы взглядов. В дуэли взглядов приняли участие и российские бойцы, включая Петра Яна, Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева и Александра Волкова, которые будут драться в основном карде.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
Предварительный кард
Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.
- 29 октября 2021
-
18:00
-
17:49
-
16:14
-
14:12
-
12:56
-
11:03
-
10:07
-
10:06
-
09:16
-
08:57
-
00:49
- 28 октября 2021
-
23:40
-
22:52
-
22:14
-
21:47
-
20:53
-
20:40
-
20:08
-
19:35
-
18:52
-
18:37
-
17:38
-
16:51
-
15:43
-
14:44
-
13:21
-
13:02
-
12:46
-
10:57
-
10:44
-
09:50
-
07:06
-
06:44
-
06:21
-
05:25