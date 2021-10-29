Сергей Харитонов дал прогноз на бой Александр Волков — Марчин Тыбура

Российский боец Bellator Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка соотечественника Александра Волкова и поляка Марчина Тыбуры. Бой пройдёт в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267.
«Буду болеть за Волкова всей душой. Это будет очень сложный и не самый приятный бой для Александра, но он достоин выйти победителем. Не знаю, в каком раунде закончится бой, но думаю, что это будет нокаут от Волкова», — приводит слова Сергея Харитонова Sport24.
У 35-летнего Тыбуры пять побед в UFC подряд. В предыдущий раз представитель Польши выходил в октагон 5 июня. Тогда он в первом раунде техническим нокаутом победил в бою с Уолтом Харрисом.
Александр Волков провёл в ММА 42 поединка, в которых одержал 39 побед и потерпел девять поражений. Последний бой он провёл в июне 2021 года, проиграв французу Сирилю Гану.
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