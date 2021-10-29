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Даниэль Кормье: первое настоящее поражение Джона Джонса уже близко

Даниэль Кормье: первое настоящее поражение Джона Джонса уже близко
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что бывший чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс проиграет один из боёв после своего возвращения в октагон.

«Думаю, у Джонса будут шансы на победу с любым соперником. Но Сириль Ган — настоящая проблема для него. Не знаю, кто это будет, но уверен, что время поражения Джона скоро придёт. Не уверен, что он выиграет следующий бой. Раньше я думал, что он встретится с Кёртисом Блэйдсом, но, думаю, в UFC не захотят рисковать потенциальной прибылью и сразу же дадут ему подраться за пояс. Первое настоящее поражение Джона Джонса уже близко», — цитирует Кормье BJPenn.

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года, сам боец хочет подраться с Фрэнсисом Нганну.

Джон удерживает рекорд промоушена по количеству успешных защит чемпионского пояса подряд — восемь. Всего на его счету 11 успешных защит.

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