«Кто сильнее?» Александр Емельяненко опубликовал фотографию с Жан-Клодом Ван Даммом

Российский боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме». Он опубликовал фотографию со знаменитым актёром Жан-Клодом Ван Даммом.



«Кто сильнее — Емельяненко или Ван Дамм?» — подписал фотографию Александр Емельяненко.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Емельяненко.

В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.