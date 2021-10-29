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Хасбик: ММА — это место для настоящих бойцов, а не для танцоров и певцов

Хасбик: ММА — это место для настоящих бойцов, а не для танцоров и певцов
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, опубликовал пост из Абу-Даби, куда он прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Ислама Махачева в поединке с Дэном Хукером.

«ММА — это место для настоящих бойцов, а не для танцоров и певцов. Мешок, убегай от меня!», — написал Хасбик в своём «инстаграме».

18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.

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