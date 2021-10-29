Александр Волков провёл заключительную тренировку перед боем с Марчином Тыбурой

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, опубликовал новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с поляком Марчином Тыбурой. Бой состоится в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267.
«На финишной прямой! Позади была долгая подготовка, и сегодня заключительная тренировка перед боем», — написал Волков в своём «инстаграме».
У 35-летнего Тыбуры в UFC пять побед подряд. Последний раз представитель Польши выходил в октагон 5 июня. Тогда он победил в бою с Уолтом Харрисом техническим нокаутом в первом раунде.
Александр Волков провёл в ММА 42 поединка, в которых одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Последний бой он провёл в июне 2021 года, проиграв французу Сирилю Гану.
- 30 октября 2021
-
00:31
- 29 октября 2021
-
23:33
-
22:39
-
21:37
-
21:00
-
20:50
-
19:35
-
18:00
-
17:49
-
16:14
-
14:12
-
12:56
-
11:03
-
10:07
-
10:06
-
09:16
-
08:57
-
00:49
- 28 октября 2021
-
23:40
-
22:52
-
22:14
-
21:47
-
20:53
-
20:40
-
20:08
-
19:35
-
18:52
-
18:37
-
17:38
-
16:51
-
15:43
-
14:44
-
13:21
-
13:02
-
12:46