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Александр Волков провёл заключительную тренировку перед боем с Марчином Тыбурой

Александр Волков провёл заключительную тренировку перед боем с Марчином Тыбурой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, опубликовал новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с поляком Марчином Тыбурой. Бой состоится в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267.

«На финишной прямой! Позади была долгая подготовка, и сегодня заключительная тренировка перед боем», — написал Волков в своём «инстаграме».

У 35-летнего Тыбуры в UFC пять побед подряд. Последний раз представитель Польши выходил в октагон 5 июня. Тогда он победил в бою с Уолтом Харрисом техническим нокаутом в первом раунде.

Александр Волков провёл в ММА 42 поединка, в которых одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Последний бой он провёл в июне 2021 года, проиграв французу Сирилю Гану.

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