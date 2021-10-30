Даниэль Кормье назвал своего любимого российского бойца

Американский боец смешанных единоборство Даниэль Кормье рассказал, кого считает своим любимым российским бойцом.
«Конечно же, это Хабиб Нурмагомедов. Я люблю Хабиба, так что тут без вариантов. Вам не стоило ожидать, что я назову другое имя. Это Хабиб. Он крутой. Я думаю, что он величайший боец всех времён. Он продолжал бы побеждать всех и мог делать это так часто, как захотел бы. Вот насколько он крутой.
Из ныне действующих? Ислам Махачев. Да-да, ты хотел услышать, что я скажу, что это Фёдор. Но это Ислам, так как я люблю своих одноклубников, мужик. Эти ребята — убийцы, бро. И завтра вы это увидите. Ислама ждёт самый жёсткий вызов в карьере. Дэн Хукер — зверь. И мне не терпится увидеть, как и каким образом Ислам справится с поставленной задачей», — приводит слова Кормье «Спорт-Экспресс».
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