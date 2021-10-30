Хабиб обратился к Махачеву, Тухугову и Уланбекову перед UFC 267

Прославленный боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился Исламу Махачеву, Зубайре Тухугову и Тагиру Уланбекову в преддверии турнира UFC 267.

«Братья, просто делайте», — написал в своём «инстаграме» Нурмагомедов.

Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир.



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватки с участием российских спортсменов, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.

«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.