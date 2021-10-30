Хабиб обратился к Махачеву, Тухугову и Уланбекову перед UFC 267

Прославленный боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился Исламу Махачеву, Зубайре Тухугову и Тагиру Уланбекову в преддверии турнира UFC 267.
«Братья, просто делайте», — написал в своём «инстаграме» Нурмагомедов.
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир.
Предварительный кард
Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.
Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватки с участием российских спортсменов, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.
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