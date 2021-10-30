Сегодня, 30 октября, в Москве состоится турнир ММА Серия-43: Moscow Calling. Трансляция пройдёт на телеканале MMA-TV.com – новое имя телеканала M-1 Global, а также на сайтах mma-series.com и MMA-TV.com. Начало трансляции — в 19:00 мск.



В рамках вечера боёв вы увидите 14 конкурентных поединков высокого уровня, а в некоторых из них в дело вернутся настоящие международные звёзды и победитель ММА Серии.



В главном поединке вечера один из наиболее перспективных тяжеловесов России Олег Попов (13-1) выйдет в клетку с мексиканцем Алехандро Солорзано (12-2). Вторым событием вечера на турнире станет противостояние Заура Гаджибабаева (10-3-1) и Адама Кереша (4-0). Одним из наиболее интересных поединков турнира станет возвращение любимца публики Сергея Бобрышева, который подерётся с Бауыржаном Куанышбаевым из Казахстана.