Пётр Ян выложил фото с командой перед боем с Сэндхагеном

Российский боец Пётр Ян выложил фотографию со своей командой в преддверии боя с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 167.

«Утро перед боем. Погрелись — немного пропотели. Задачи перед поединком понятны! Спасибо тренерам за эти 2 месяца совместного лагеря. Вы красавцы и фанатики своего дела», — подписал фотографию Пётр Ян.

Публикация доступна в «инстаграме» Пётра Яна.

Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватки с участием российских спортсменов, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.



«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.