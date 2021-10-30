Онлайн-трансляция боя Пётр Ян — Кори Сэндхаген

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267, где будут драться сразу несколько известных российских бойцов. Во втором по значимости поединке бойцовского вечера наш соотечественник Пётр Ян подерётся с Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона промоушена.



Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Петра Яна, будут доступны для просмотра на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Ян выйдет в октагон примерно в 23:30 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.



«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.