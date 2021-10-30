Прямой эфир боя Ислам Махачев — Дэн Хукер начнётся примерно в 23:00 мск

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267, где будут драться сразу несколько известных российских бойцов. В третьем по значимости поединке бойцовского вечера наш соотечественник Ислам Махачев подерётся с Дэном Хукером, который вышел на замену травмированному Рафаэлю дос Аньосу.



Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Ислама Махачева, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Махачев выйдет в октагон примерно в 23:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.



«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.