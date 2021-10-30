Тагир Уланбеков раздельным решением судей победил Аллана Насименто на турнире UFC 267

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу 10 российских бойцов.
В первом поединке турнира в рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Поединок продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал в партере над соперником. По итогам боя судьи отдали победу Уланбекову раздельным решением.
Уланбеков одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.
UFC 267.
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
Предварительный кард
Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Яоцзун Ху — Андре Петроски
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.
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