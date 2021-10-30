Тагир Уланбеков раздельным решением судей победил Аллана Насименто на турнире UFC 267

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267, где будут драться сразу 10 российских бойцов.



В первом поединке турнира в рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Поединок продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал в партере над соперником. По итогам боя судьи отдали победу Уланбекову раздельным решением.

Уланбеков одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.

UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи

Яоцзун Ху — Андре Петроски

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.